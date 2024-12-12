InStyle: Кейт Миддлтон хочет встретить Рождество без Карла III и Камиллы

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон в этом году решила отказаться от семейных традиций на Рождество. Специально для этого праздника она планирует провести время с мужем и детьми, избегая компании короля Карла III и королевы Камиллы, сообщает InStyle, ссылаясь на источник.
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