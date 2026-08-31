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Царьград

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Система "Нейрощит" в ЛНР заблокировала 1 млн мошеннических звонков

Система "Нейрощит" в ЛНР заблокировала 1 млн мошеннических звонков

Система "Нейрощит" в ЛНР ежедневно блокирует до 2,5 тысяч мошеннических звонков, препятствуя обману. За год предотвращено 1 миллион попыток обмана.

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