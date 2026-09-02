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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гауфф о победе над Сенмез: «Сегодня я не слишком переживала, и это меня удивило»

Коко Гауфф поделилась эмоциями от победы над Зейнеп Сенмез в первом круге US Open – 6:3, 6:4. «На самом деле сегодня я не слишком переживала, и это меня удивило.

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