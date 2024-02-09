Запад пытается вмешаться в российские выборы

На Западе усиливаются провокационные призывы не признавать итоги выборов президента, которые состоятся в России марте, заявил сенатор Андрей Климов 8 февраля на заседании комиссии по защите государственного суверенитета.
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