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Мировое обозрение

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«В Германии опять хотят войны» — Лавров об отношениях с Берлином

«В Германии опять хотят войны» — Лавров об отношениях с Берлином

Министр иностранных дел России Сергей Лавров дал жесткую оценку действиям Берлина после инцидента с беспилотником в аэропорту Лейпцига, назвав обвинения в адрес Москвы «началом настоящей войны».

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