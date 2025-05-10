В Белоруссии назвали российского журналиста тварью и пригрозили «разбить хлебало»

Белорусский журналист Азаренок оскорбил Колесникова из-за слов про Лукашенко Белорусский телеведущий Григорий Азаренок оказался возмущен материалом российского журналиста Андрея Колесникова о параде Победы на Красной площади в Москве и прибытии туда лидеров других государств.
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