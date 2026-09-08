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Вести Севастополь

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Прокуратура Крыма контролирует ситуацию после атаки на Крым

Прокуратура Крыма контролирует ситуацию после атаки на Крым

Ведомство координирует действия всех служб для устранения последствий происшествия.Прокуратура Республики Крым взяла на контроль соблюдение прав граждан после атаки в Симферопольском районе.

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