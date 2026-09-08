Прокуратура Крыма контролирует ситуацию после атаки на Крым

Ведомство координирует действия всех служб для устранения последствий происшествия.Прокуратура Республики Крым взяла на контроль соблюдение прав граждан после атаки в Симферопольском районе.
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