Ванилла SU
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Ванилла SU

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Обладательницы тонких волос, как правило, мечтают о пышной прическе, но не каждой объемной укладке под силу продержаться весь день.

Обладательницы тонких волос, как правило, мечтают о пышной прическе, но не каждой объемной укладке под силу продержаться весь день.

﻿﻿Создать роскошную и объемную прическу проще, чем кажется на первый взгляд. Главное – потренироваться дома перед важными выступлениями или важными встречами.

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