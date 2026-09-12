Европа начала трещать по швам: Москва дождалась своего часа

Сентябрь для российской внешней политики задался. Он стартовал с саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке, где Владимиру Путину выдалась возможность лишний раз очно пообщаться с Си Цзиньпином и Нарендрой Моди.
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Вы серьёзно? Не для этого Германия собирала этот четвёртый рейх, чтобы дать ему спокойно развалиться
Да ничего Европа не "трещит". Точно так-же нам вешали лапшу на уши после выхода изЕС Англии.