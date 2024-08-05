"Боевое крещение получил на "Марше справедливости": Исповедь замполита мотострелковой роты, бывшего "вагнеровца"

Людмила Лиханова

НЕ ВЕРЮ этому попику. Вот такие и предают. Если ты был вагнеровцем то наверняка видел ЧТО творили генералы и КАК Пригожин одевал-обувал и кормил бойцов и КАК было в МО. А ведь сам Президент сказал что и те и другие финансировались из ОДНОГО И ТОГО ЖЕ бюджета. Пригожин шел не свергать, а достучаться до Верховного обо всех безобразиях в МО. Но выбрал не удачное время. Начать посадки в преддверии выборов это было бы опасно. Народ, возмущенный чудовищной коррупцией обвинил бы в т.ч. и Президента и он недосчитался бы много % во время голосования. Этого нельзя было допустить. Ни в коем случае. Так что попик или безграмотный или лукавит или просто подхалим. В любом случае он не достоин веры в прямом и переносном смысле. НЕ уважаю таких.