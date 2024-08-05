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"Боевое крещение получил на "Марше справедливости": Исповедь замполита мотострелковой роты, бывшего "вагнеровца"

"Боевое крещение получил на "Марше справедливости": Исповедь замполита мотострелковой роты, бывшего "вагнеровца"

КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА Лейтенант Андрей Сирин замполит роты мотострелкового полка, воюющего в районе Кременной.

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Комментарии
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Аудрюс
На сколько я помню должность замполита была упразднена в российской армии лет 30 назад... И введена должность заместителя командира по воспитательной работе...
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5 час.
В
Владимир
Не гневите бога...Комментаторы....
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5 час.
Людмила Лиханова
НЕ ВЕРЮ этому попику. Вот такие и предают. Если ты был вагнеровцем то наверняка видел ЧТО творили генералы  и КАК Пригожин одевал-обувал и кормил бойцов и КАК было в МО. А ведь сам Президент сказал что и те и другие финансировались из ОДНОГО И ТОГО ЖЕ бюджета. Пригожин шел не свергать, а достучаться до Верховного обо всех безобразиях в МО. Но выбрал не удачное время. Начать посадки в преддверии выборов это было бы опасно. Народ, возмущенный чудовищной коррупцией обвинил бы в т.ч. и Президента и он недосчитался бы много % во время голосования. Этого нельзя было допустить. Ни  в коем случае.  Так что попик или безграмотный или лукавит или просто подхалим. В любом случае он не достоин веры в прямом и переносном смысле. НЕ уважаю таких.
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28 мин.

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