Шоу «Маска-6»: новый состав жюри, интриги голосования и неожиданный уход Цыплёнка Ирина ВальковаШестой сезон шоу «Маска» продолжает держать зрителей в напряжении! В пятом выпуске, который вышел в эфир 9 марта, нас ждали неожиданные повороты, смена состава жюри и эмоциональное расставание с одним из участников.