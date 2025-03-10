Шоу «Маска-6»: новый состав жюри, интриги голосования и неожиданный уход Цыплёнка Ирина ВальковаШестой сезон шоу «Маска» продолжает держать зрителей в напряжении! В пятом выпуске, который вышел в эфир 9 марта, нас ждали неожиданные повороты, смена состава жюри и эмоциональное расставание с одним из участников.
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