Сергей Лавров сообщил, что конфликт между Россией и Украиной мог закончиться год назад. Соглашения, достигнутые на саммите в Анкоридже, не были выполнены из-за действий западных стран, что привело к продолжению боевых действий.
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