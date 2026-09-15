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Царьград

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Лавров заявил о возможном завершении конфликта на Украине год назад

Лавров заявил о возможном завершении конфликта на Украине год назад

Сергей Лавров сообщил, что конфликт между Россией и Украиной мог закончиться год назад. Соглашения, достигнутые на саммите в Анкоридже, не были выполнены из-за действий западных стран, что привело к продолжению боевых действий.

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