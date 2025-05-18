Красивое завершение тура.Ярким московским дерби закроется 29-й тур чемпионата России по футболу. А мы сделаем прогноз на эту встречу с высоким коэффициентом, познакомимся с мнением букмекеров и расскажем, где можно посмотреть матч в прямом эфире.