Василий Орлов запустил ключевой этап строительства путепровода

В Белогорске начат важный этап строительства путепровода через Транссибирскую магистраль. Губернатор Василий Орлов посетил площадку и запустил работы в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Migration Policy ...
- "Успейте до 1 ноя...
- КЕ Самый влиятельный...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым