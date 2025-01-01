В Петербурге задержали мужчину за запуск фейерверка в толпе прохожих

В новогоднюю ночь пьяный мужчина запустил фейерверк третьего класса в толпе петербуржцев. Сотрудники Росгвардии задержали «весельчака» и отправили его продолжать празднование в компании правоохранительных органов.
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