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The Hill: Украину нужно взять НАТО и ввести бесполетную зону как сигнал русским

The Hill: Украину нужно взять НАТО и ввести бесполетную зону как сигнал русским

Украину "морально правильно" пригласить в НАТО и ввести в небе над республикой бесполетную зону, поскольку Киев является союзником Запада, в то время как Россия – его врагом.

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Комментарии
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Дмитрий Гурин
&quot;Морально правильно, давно пора и в интересах Запада пригласить самую большую и закаленную в боях армию Европы&quot; ................... какую, какую &quot;закаленную в боях армию&quot;?...&quot;Европы&quot;?....Мы одну и ту же Европу имеем ввиду? У нас только понимается ЕВропа в созвучии с ГЕЙропа ну или со спутником вроде Юпитера или Сатурна, точно не помню. ИР в каких боях она закалилась.... или опечатка..&quot;закОЗлилась&quot; скорее всего...
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