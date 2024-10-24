The Hill: Украину нужно взять НАТО и ввести бесполетную зону как сигнал русским

Дмитрий Гурин

"Морально правильно, давно пора и в интересах Запада пригласить самую большую и закаленную в боях армию Европы" ................... какую, какую "закаленную в боях армию"?..."Европы"?....Мы одну и ту же Европу имеем ввиду? У нас только понимается ЕВропа в созвучии с ГЕЙропа ну или со спутником вроде Юпитера или Сатурна, точно не помню. ИР в каких боях она закалилась.... или опечатка.."закОЗлилась" скорее всего...