«Барселона» первую половину следующего сезона проведет вновь не на «Камп Ноу» из-за реконструкции

В следующем сезоне «Барселона» вернется на Олимпийский стадион «Монжуик» на несколько месяцев после одобрения дополнительного финансирования в размере 510 миллионов евро для завершения проекта реконструкции стадиона «Камп Ноу».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Галицкий назвал ошибку, которую совершает почти каждый на работе: из-за нее мы сильно устаем
- Милан Вьештица: «Все в Сербии рады уходу Вучича. Россия и россияне всегда останутся нашими друзьями»
- Страдал от голода, выживал под бомбежками фашистов, был уверен в гибели отца. Истории о хоккеисте СССР Кормакове
Свежие комментарии
- Билет с экзамена ...
- Почему китайцы та...
- СТ Зачем в СССР бата...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым