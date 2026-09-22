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«Барселона» первую половину следующего сезона проведет вновь не на «Камп Ноу» из-за реконструкции

«Барселона» первую половину следующего сезона проведет вновь не на «Камп Ноу» из-за реконструкции

В следующем сезоне «Барселона» вернется на Олимпийский стадион «Монжуик» на несколько месяцев после одобрения дополнительного финансирования в размере 510 миллионов евро для завершения проекта реконструкции стадиона «Камп Ноу».

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