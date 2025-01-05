🇷🇺🇺🇦 Курское направление: что известно о попытке наступления ВСУ к 15:00 Сегодня, как и ожидалось, украинские формирования начали наступление со стороны оккупированной части Курской области.
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🇷🇺🇺🇦 Курское направление: что известно о попытке наступления ВСУ к 15:00 Сегодня, как и ожидалось, украинские формирования начали наступление со стороны оккупированной части Курской области.
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