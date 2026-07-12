Китайская Shaanxi инвестирует $6 млрд в агропроекты Таджикистана

Министр Таджикистана Абдурахмонзода и глава Shaanxi Apple Group обсудили инвестиции в агросектор. Подписанный 11 мая 2026 года меморандум предусматривает проекты в садоводстве и переработке с использованием китайских технологий в Таджикистане.
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