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Царьград

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Китайская Shaanxi инвестирует $6 млрд в агропроекты Таджикистана

Китайская Shaanxi инвестирует $6 млрд в агропроекты Таджикистана

Министр Таджикистана Абдурахмонзода и глава Shaanxi Apple Group обсудили инвестиции в агросектор. Подписанный 11 мая 2026 года меморандум предусматривает проекты в садоводстве и переработке с использованием китайских технологий в Таджикистане.

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