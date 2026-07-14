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Царьград

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В Тольятти мужчина украл сумку с деньгами и закопал золото во дворе

В Тольятти мужчина украл сумку с деньгами и закопал золото во дворе

В Тольятти зафиксирован необычный случай хищения имущества. Двадцатитрехлетняя местная жительница утром ненадолго оставила сумку на скамейке возле подъезда, пока вместе с супругом переносила вещи из автомобиля в квартиру.

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