В Тольятти мужчина украл сумку с деньгами и закопал золото во дворе

В Тольятти зафиксирован необычный случай хищения имущества. Двадцатитрехлетняя местная жительница утром ненадолго оставила сумку на скамейке возле подъезда, пока вместе с супругом переносила вещи из автомобиля в квартиру.
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