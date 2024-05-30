У берегов Крыма уничтожены ракеты ATACMS и украинские дроны

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) пресекли попытки Украины атаковать объекты в РФ. Боевики ВСУ использовали американские оперативно-тактические ракеты ATACMS, дроны и безэкипажные катера.
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