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У берегов Крыма уничтожены ракеты ATACMS и украинские дроны

У берегов Крыма уничтожены ракеты ATACMS и украинские дроны

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) пресекли попытки Украины атаковать объекты в РФ. Боевики ВСУ использовали американские оперативно-тактические ракеты ATACMS, дроны и безэкипажные катера.

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