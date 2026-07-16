Ради спасения иномарки 35-летний нижегородец погасил долг почти в миллион рублей

В Сарове судебные приставы взыскали с 35‑летнего мужчины долг по кредиту — 865 тысяч рублей. Он не оплатил его добровольно, поэтому ему начислили исполнительский сбор более 100 тысяч рублей и арестовали банковские счета.
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