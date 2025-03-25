Обнаружен безопасный и быстрый метод лечения рака простаты

Ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе представили убедительные доказательства того, что укороченный курс лучевой терапии при ранней стадии рака простаты не уступает классическому по эффективности и не повышает риск побочных эффектов.
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