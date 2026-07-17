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Китай и страны Глобального Юга объединяются для регулирования искусственного интеллекта

Китай и страны Глобального Юга объединяются для регулирования искусственного интеллекта

В четверг в Шанхае состоялась торжественная церемония подписания соглашения о создании Всемирной организации по сотрудничеству в области искусственного интеллекта (World Artificial Intelligence Cooperation Organization).

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