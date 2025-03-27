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  • Eduard
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Авианосцам США конец: в Китае изобрели "гиперзвук", который их уничтожит

Авианосцам США конец: в Китае изобрели "гиперзвук", который их уничтожит

Две недели назад яркая вспышка осветила ночное небо над Внутренней Монголией. Это был не астероид. Показавший кадры с места событий американский Центр стратегических и международных исследований сообщил, что Китай провел испытание ракеты, развившей скорость примерно 11 тысяч километров в час.

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