Знаете с кем я сравниваю наш бизнес

С щедрым мужчиной! Он тебе говорит: – Вот тебе, милая, полезная еда, вот тебе сладости, вот тебе шикарная косметика для волос и личика, витаминки всё, чтобы моя куколка выглядела и чувствовала себе прекрасно! А в начале каждого месяца я тебе буду давать деньги на трусики – бусики, на спа, салоны красоты.