Нынешний глава Российской Федерации Владимир Путин является единственным сильным лидером в мировой политике, президент справляется со своими обязанностями в тяжелых условиях давления со стороны западных стран, заявил народный артист РСФСР, кинорежиссер, актёр Никита Михалков По его словам, поддержка Путина от населения страны является абсолютно закономерной, в этом нет никакого сюрприза.