Хабиб встретился с Абусупьяном Магомедовым

Немецкий боец дагестанского происхождения Абусупьян Магомедов разместил новый пост у себя в социальных сетях, где показал фотографию с прославленным российским бойцом, бывшим чемпионом UFC в лёгкой весовой категории Хабибом Нурмагомедовым.
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