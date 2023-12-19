Хабиб встретился с Абусупьяном Магомедовым

Немецкий боец дагестанского происхождения Абусупьян Магомедов разместил новый пост у себя в социальных сетях, где показал фотографию с прославленным российским бойцом, бывшим чемпионом UFC в лёгкой весовой категории Хабибом Нурмагомедовым.