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Русская весна

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В ЕС дали совет Зеленскому после жалобы на Рубио

В ЕС дали совет Зеленскому после жалобы на Рубио

Жалобы Владимира Зеленского на слова госсекретаря США Марко Рубио могут дорого обойтись Киеву, такое мнение в эфире своего YouTube-канала высказал кипрский журналист Алекс Христофору.

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