WSJ: США могут смягчить приговор Ассанжу в обмен на признание вины

Министерство юстиции США ведет переговоры с адвокатами основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Приговор автора материалов об американских порядках может быть смягчен, пишет издание Wall Street Journal.
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