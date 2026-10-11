Почему отсутствие жестких проверок при найме мигрантов на работу становится прямой угрозой для наших детей

В Москве возбуждено уголовное дело по факту тяжкого преступления в отношении несовершеннолетнего. По данным следствия, гражданин Узбекистана, работавший охранником в одном из супермаркетов на юге столицы, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 11-летнего мальчика.