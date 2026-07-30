Украинская экономика теряет валютную выручку на фоне боевых действий

Какие факторы заставили Нацбанк Украины повысить учётную ставку до 15,5%? Насколько вырастет инфляция в Украине до конца 2026 года по обновлённому прогнозу НБУ? Как блокировка морских портов привела к недополучению 2,5 млрд долларов валютной выручки аграриями? И что прогнозирует Международный валютный фонд относительно украинского экспорта и платёжного баланса? Аналитики издания Говорит Европа раз… Читать далее: https://govorit.