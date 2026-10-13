Tourist Hotspot Mauritius Rocked By Worst Riots Since 1999 'Tis the season to riot? Mauritius, the island nation in the Indian Ocean east of Madagascar and off Africa's southeastern coast, is experiencing what Bloomberg describes as the worst riots in three decades amid an affordability crisis.
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