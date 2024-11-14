Салливан: лидеры трех стран обсудят ответ на якобы отправку войск КНДР в Россию

Лидеры США, Японии и Южной Кореи в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Перу планируют обсудить возможный ответ на якобы отправку в Россию военнослужащих Северной Кореи.
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