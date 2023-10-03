«Ъ»: Путин в ноябре может объявить о выдвижении на пятый президентский срок

Это может произойти на открытии международной выставки-форума «Россия», сообщили источники издания, близкие к КремлюРоссийский лидер Владимир Путин может публично объявить о своем выдвижении на новый президентский срок в ходе международной выставки-форума «Россия».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии