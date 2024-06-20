Прогулки с близкими и хобби: эксперты дали советы, как побороть тревожность

В борьбе с тревогой и паническими атаками не обязательно искать сложные рецепты. Зачастую достаточно заняться любимым хобби, выделить время на прогулку и общение с близкими, а при возникновении панических приступов лучше и вовсе ничего не предпринимать, советуют эксперты.