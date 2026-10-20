Премьер-министр Болгарии поддержал «дизельную сделку» и пошел против всего Евросоюза Константин Ольшанский На фото: премьер-министр Болгарии Румен Радев (Фото: dpa/picture-alliance/TASS) Саммит лидеров стран Евросоюза в Брюсселе обернулся громким политическим демаршем.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Яков Кедми: Если ...
- «Выкинули» с рабо...
- Это не дешевый кв...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым