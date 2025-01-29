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Какое жилье за границей можно купить по цене однушки в Москве

Какое жилье за границей можно купить по цене однушки в Москве

Рассказываем, какие объекты и на каких условиях можно приобрести за рубежом по цене однокомнатной квартиры в столице В январе 2025 года средняя стоимость однокомнатной квартиры в столице (с учетом Новой Москвы), по данным агрегаторов объявлений по продаже недвижимости, составила 12,6 млн руб.

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