Какое жилье за границей можно купить по цене однушки в Москве

Рассказываем, какие объекты и на каких условиях можно приобрести за рубежом по цене однокомнатной квартиры в столице В январе 2025 года средняя стоимость однокомнатной квартиры в столице (с учетом Новой Москвы), по данным агрегаторов объявлений по продаже недвижимости, составила 12,6 млн руб.