Серийный убийца задержан в Астрахани. Душитель Ваган Сафарян орудовал в городе в 90-х и начале нулевых

В

Воробей

Для Творца термин "нажива" не очень уместен. Просто потому, что Он вполне ни в чём не нуждается. Это больше приложимо к человеку. Я бы предложил применять термин Цель Творения, по крайней мере когда речь идёт в какой-то связи с событиями в Творении. Для того, кому по той или иной причине не дано, пока, воспринять, что есть Цель, и какое отношение она может иметь к отдельным индивидуумам - чем участие в Деле её достижения может быть им выгодно, адекватное понимание не доступно. Есть специальный термин - теодицея, который буквально значит "оправдание Бога". А по сути, он имеет отношение к возможности обретения понимания того, зачем, собственно, ВСЁ имеет место, на самом деле. Ибо, без знания, что есть Цель, понять адекватно это абсолютно невозможно, можно только гадать и предполагать, и только ложно. Ибо, так это и было задумано с самого начала для возможности достижения Цели! Кстати, история об "освобождении из египетского рабства" является всего лишь притчей, понимание глубокого смысла которой доступно только познавшим, что есть Цель.