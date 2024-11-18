Avia.pro - СМИ История, которую сложно выдумать даже в мрачном триллере, разворачивается в Астрахани.
Серийный убийца задержан в Астрахани. Душитель Ваган Сафарян орудовал в городе в 90-х и начале нулевых
Комментарии
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В
Воробей
Для Творца термин "нажива" не очень уместен. Просто потому, что Он вполне ни в чём не нуждается. Это больше приложимо к человеку. Я бы предложил применять термин Цель Творения, по крайней мере когда речь идёт в какой-то связи с событиями в Творении. Для того, кому по той или иной причине не дано, пока, воспринять, что есть Цель, и какое отношение она может иметь к отдельным индивидуумам - чем участие в Деле её достижения может быть им выгодно, адекватное понимание не доступно. Есть специальный термин - теодицея, который буквально значит "оправдание Бога". А по сути, он имеет отношение к возможности обретения понимания того, зачем, собственно, ВСЁ имеет место, на самом деле. Ибо, без знания, что есть Цель, понять адекватно это абсолютно невозможно, можно только гадать и предполагать, и только ложно. Ибо, так это и было задумано с самого начала для возможности достижения Цели! Кстати, история об "освобождении из египетского рабства" является всего лишь притчей, понимание глубокого смысла которой доступно только познавшим, что есть Цель.
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2 час.
Александр Попов
Надо СМЕРТЬ за СМЕРТЬ и ПЬЯНЫМ ВОДИТЕЛЯМ то же.
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1 час.
СЕ
Сергей ЕВ
Такую горбатую тварь исправит только могила. Из этого следует, что в России нужна смертная казнь
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1 час.
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