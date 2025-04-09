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Шесть причин потери социальных выплат: эксперты раскрыли важные детали

Шесть причин потери социальных выплат: эксперты раскрыли важные детали

Эксперт Ольга Дайнеко объяснила условия прекращения социальных выплат в России. Изменение состава семьи, превышение дохода и несоблюдение условий, как, например, неуплата ЖКХ, могут стать причиной отказа.

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