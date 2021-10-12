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С двух разгромных поражений начало сезон созданное в Приморье баскетбольное "Динамо"

С двух разгромных поражений начало сезон созданное в Приморье баскетбольное "Динамо"

Взамен закрытого в 2020 году "Спартака-Приморье" в крае создали баскетбольное "Динамо". Свой первый сезон в российской суперлиге владивостокцы начали с двух домашних поражений с разгромным счетом, сообщает ИА UssurMedia.

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