С двух разгромных поражений начало сезон созданное в Приморье баскетбольное "Динамо"

Взамен закрытого в 2020 году "Спартака-Приморье" в крае создали баскетбольное "Динамо". Свой первый сезон в российской суперлиге владивостокцы начали с двух домашних поражений с разгромным счетом, сообщает ИА UssurMedia.
Популярные статьи
- В Ивановской области высадили кедровую рощу в честь Маршала Советского Союза Александра Василевского
- Специализированный класс от белорусского тракторного завода открыли в уссурийской ПГСХА
- В филиале Центрального военно-морского музея «Подводная лодка Д-2 „Народоволец”» работает выставка, посвященная истории тельняшки
Свежие комментарии