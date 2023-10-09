Общественник Власов: вакцины от полиомиелита произведены в полном объеме

В России в полном объеме произведены вакцины от полиомиелита. Сообщения о нехватке препарата могут быть связаны с тем, что частные клиники опоздали с заказами, считает председатель Общественного совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре, сопредседатель Всероссийского союза общественных объединений пациентов Ян Власов.