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Общественник Власов: вакцины от полиомиелита произведены в полном объеме

Общественник Власов: вакцины от полиомиелита произведены в полном объеме

В России в полном объеме произведены вакцины от полиомиелита. Сообщения о нехватке препарата могут быть связаны с тем, что частные клиники опоздали с заказами, считает председатель Общественного совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре, сопредседатель Всероссийского союза общественных объединений пациентов Ян Власов.

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