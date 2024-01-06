Полицейский Дед Мороз поздравил юных астраханцев из самого отдаленного района нашего региона

В Ахтубинске Полицейский Дед Мороз вместе с участковыми уполномоченными полиции и сотрудниками отдела по делам несовершеннолетних районной полиции подарил новогоднее настроение детям из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии