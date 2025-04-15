Егор Крид влюбился в фаворитку Филиппа Киркорова

Фавортика Филипп Киркорова рассказала об отношениях с Егором Кридом. Сегодня в Московском международном Доме музыки проходит одно из самых ожидаемых светских событий апреля – церемония вручения премии «VOICE: Главные лица».
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