В отношении бывшего главы Таттинского района Республики Саха возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главы Таттинского района по признакам преступления, предусмотренного п.
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