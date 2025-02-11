Появились подробности смертоносного падения автобуса с моста: погибли 55 человек

По меньшей мере 55 человек погибли в Гватемале в результате падения автобуса с автомобильного моста. Автобус, направлявшийся в столицу центральноамериканской республики, упал с высоты в загрязненный овраг, в результате чего люди оказались под обломками.
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