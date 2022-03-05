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Украинские нацисты используют военные приемы кумиров из вермахта и ИГИЛ

Украинские нацисты используют военные приемы кумиров из вермахта и ИГИЛ

Восьмой день спецоперации России на Украине в полной мере высветил основной шверпункт ВСУ – создание укрепрайонов в крупных городах и их пригородах, превращение их в настоящие фестунги – крепости по примеру гитлеровского вермахта в 1944 году.

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