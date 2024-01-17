Собянин рассказал о развитии виртуальных лабораторий «МЭШ»

Онлайн учащиеся могут проводить разные эксперименты Библиотека МЭШ включает уже более 1,6 млн единиц образовательных материалов, в том числе сценарии уроков, учебники, интерактивные приложения, видеоуроки, тестовые задания и многое другое.
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