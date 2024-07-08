«Надо было провести двойной пит-стоп». Пиастри недоволен тактикой McLaren

«Надо было провести двойной пит-стоп». Пиастри недоволен тактикой McLarenMcLarenАвстралийский пилот McLaren Оскар Пиастри признал, что неудачная стратегия пит-стопов стоила ему подиума на Гран При Великобритании.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии