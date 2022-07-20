Откуда берутся психосоматические заболевания и как их лечить

Почему важно проживать свои эмоции и как вылечить болезнь не лекарствами, а работой с сознанием? Артем Толоконин Врач психотерапевт-сексолог-психиатр, КМН, основатель первой в России клиники психосоматической медицины NeoVita и агентства психогенеалогических исследований.