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Откуда берутся психосоматические заболевания и как их лечить

Откуда берутся психосоматические заболевания и как их лечить

Почему важно проживать свои эмоции и как вылечить болезнь не лекарствами, а работой с сознанием? Артем Толоконин Врач психотерапевт-сексолог-психиатр, КМН, основатель первой в России клиники психосоматической медицины NeoVita и агентства психогенеалогических исследований.

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